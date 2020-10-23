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Непал закрив доступ на Еверест через карантин

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 06:58

У непальському селищі Намче-Базар, який є ключовим пунктом для альпіністів, котрі прямують до Евересту, виявили перший випадок зараження COVID-19. 

Джерело: The Himalayan

Дослівно: "Сьогодні (22 жовтня ) у Намче-Базарі було повідомлено про перший випадок зараження коронавірусом, після цього рейси до району Евересту припинені до подальшого повідомлення".

Деталі: Зазначається, що у п’ятницю група лікарів вирушить до Намче-Базара для збору зразків для тестування на COVID-19.

Теми: коронавірускарантин
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