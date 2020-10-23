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Непал закрыл доступ на Эверест из-за карантина

Пятница, 23 октября 2020, 06:58

В непальской деревне Намче-Базар, который является ключевым пунктом для альпинистов, направляющихся к Эвересту, обнаружили первый случай заражения COVID-19.

Источник: The Himalayan

Дословно: "Сегодня (22 октября) в Намче-Базаре было сообщено о первом случае заражения коронавируса, после этого рейсы в район Эвереста приостановлены до дальнейшего уведомления".

Детали: Отмечается, что в пятницу группа врачей отправится в Намче-Базара для сбора образцов для тестирования на COVID-19.

Темы: коронавирускарантин


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