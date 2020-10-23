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У львівському аеропорту виявили прилад, який "фонив" радіацією

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 08:26

У пункті пропуску "Львів-авіа" прикордонники виявили у вантажі міжнародного поштового відправлення прилад із підвищеним рівнем радіації.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Комплекс радіаційного контролю "Янтар" спрацював 21 жовтня: прикордонники виявили джерело радіаційного фону, який перевищував норму в десятки разів.

 

З’ясувалося, що у вантажі міжнародного поштового відправлення рейсу, що прямував до Риги, знаходився секстант  - морський оптичний прилад для вимірювання величини кута.

До прибуття спеціалістів ДП "Радон" пакунок з приладом розміщено на складі тимчасового зберігання з обмеженим доступом з метою подальшого вилучення та проведення експертизи.



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