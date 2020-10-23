У львівському аеропорту виявили прилад, який "фонив" радіацією
П'ятниця, 23 жовтня 2020, 08:26
У пункті пропуску "Львів-авіа" прикордонники виявили у вантажі міжнародного поштового відправлення прилад із підвищеним рівнем радіації.
Джерело: Державна прикордонна служба України
Деталі: Комплекс радіаційного контролю "Янтар" спрацював 21 жовтня: прикордонники виявили джерело радіаційного фону, який перевищував норму в десятки разів.
З’ясувалося, що у вантажі міжнародного поштового відправлення рейсу, що прямував до Риги, знаходився секстант - морський оптичний прилад для вимірювання величини кута.
До прибуття спеціалістів ДП "Радон" пакунок з приладом розміщено на складі тимчасового зберігання з обмеженим доступом з метою подальшого вилучення та проведення експертизи.