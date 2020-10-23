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Во львовском аэропорту обнаружили прибор, который "фонил" радиацией

Пятница, 23 октября 2020, 08:26
Во львовском аэропорту обнаружили прибор, который фонил радиацией

В пункте пропуска "Львов-авиа" пограничники обнаружили в грузе международного почтового отправления прибор с повышенным уровнем радиации.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Комплекс радиационного контроля "Янтарь" сработал 21 октября: пограничники обнаружили источник радиационного фона, который превышал норму в десятки раз.

 

Выяснилось, что в грузе международного почтового отправления рейса, следовавшего в Ригу, находился секстант - морской оптический прибор для измерения величины угла.

До прибытия специалистов ГП "Радон" пакет с прибором размещен на складе временного хранения с ограниченным доступом с целью последующего извлечения и проведения экспертизы.

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Темы: Пограничная службаЛьвовЛатвияпочта
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