Во львовском аэропорту обнаружили прибор, который "фонил" радиацией

В пункте пропуска "Львов-авиа" пограничники обнаружили в грузе международного почтового отправления прибор с повышенным уровнем радиации.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Комплекс радиационного контроля "Янтарь" сработал 21 октября: пограничники обнаружили источник радиационного фона, который превышал норму в десятки раз.

Выяснилось, что в грузе международного почтового отправления рейса, следовавшего в Ригу, находился секстант - морской оптический прибор для измерения величины угла.

До прибытия специалистов ГП "Радон" пакет с прибором размещен на складе временного хранения с ограниченным доступом с целью последующего извлечения и проведения экспертизы.