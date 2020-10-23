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У Польщі протестували проти посилення заборони абортів, поліція застосувала сльозогінний газ

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 09:58

У Варшаві увечері 22 жовтня відбувся масовий протест у зв’язку з рішенням Конституційного суду, яке ще більше посилює заборону абортів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Вчора Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. 

На протест під будівлею КС зібралося близько тисячі людей. Перші кілька десятків протестувальників підійшли близько 7 години вечора, після чого їхня кількість постійно зростала.

Також запалювали свічки, назвавши рішення суду "похоронами прав жінок".

 

Близько 9 години вечора протестувальники вирушили до офісу партії "Право і справедливість", але поліція перекрила вулицю і не пустила людей безпосередньо під його стіни.

Також правоохоронці оголосили у мегафони, що акція незаконна, оскільки столиця входить до "червоної зони" за ситуацією з коронавірусом, і сказали людям розходитися, погрожуючи в іншому разі застосувати силу.

Після цього колона із сотень людей рушила до будинку лідера ПіС Ярослава Качинського та близько опівночі прибули на місце. Будинок на той час вже оточили два кордони поліції. 

Невдовзі поліція оголосила, що почне застосовувати силу, тому що люди проігнорували заклик розійтись мирно. Після цього почалися сутички - окремі протестувальники кидали у поліцію каміння, силовики застосували сльозогінний газ, декількох людей затримали.

Близько 1:30 ночі організатори акції анонсували наступну на вечір 23 жовтня перед будинком Ярослава Качинського. Після цього люди почали поступово розходитися.

Теми: Польща


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