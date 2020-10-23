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В Польше протестовали против ужесточения запрета на аборты: полиция применила слезоточивый газ

Пятница, 23 октября 2020, 09:58

В Варшаве вечером 22 октября состоялся массовый протест в связи с решением Конституционного суда, которое еще больше усиливает запрет абортов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Вчера Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.

На протест под зданием КС собралось около тысячи человек. Первые несколько десятков протестующих подошли около 7:00 вечера, после чего их количество постоянно росло.

Люди принесли плакаты с лозунгами "Закон должен защищать", "Ваши мантии в крови", выкрикивали "Солидарность - наше оружие", "Я человек, а не инкубатор", "Позор!". Многие пришли с черными зонтиками - символом протестов против запрета абортов.

Также зажигали свечи, назвав решение суда "похоронами прав женщин".

 

Около 9 часов вечера протестующие отправились в офис партии "Право и справедливость", но полиция перекрыла улицу и не пустила людей непосредственно под его стены.

Также правоохранители объявили в мегафон, что акция незаконна, поскольку столица входит в "красной зоне" из-за ситуации с коронавирусом, и сказали людям расходиться, угрожая в противном случае применить силу.

После этого колонна из сотен людей двинулась к дому лидера ПиС Ярослава Качиньского и около полуночи прибыли на место. Дом к тому времени уже окружили два кордона полиции. 

Вскоре полиция объявила, что начнет применять силу, потому что люди проигнорировали призыв разойтись мирно. После этого начались схватки - отдельные протестующие бросали в полицию камни, силовики применили слезоточивый газ, несколько человек задержали.

Примерно в 1:30 ночи организаторы акции объявили следующую акцию вечером 23 октября перед домом Ярослава Качинского. После этого люди начали постепенно расходиться.

Темы: Польшамитинги
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