Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Туск підтвердив, що Європи не може бути без України

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 11:02

Колишній президент Євроради, а нині глава Європейської народної партії Дональд Туск наполягає, що не може бути справедливої Європи без незалежної України.

Про це він заявив у відеозверненні до учасників Київського безпекового форуму-2020 у п’ятницю, повідомляє кореспондент "Європейської правди". 

Туск звертався до учасників англійською мовою, але наприкінці промови перейшов на українську, нагадавши свої слова, сказані у Верховній раді в 2019 році.  

"Не може бути справедливої Європи без незалежної України. Не може бути безпечної Європи без безпечної України. Простіше кажучи, не може бути Європи без України", - заявив він. 

Він підкреслив, що Євросоюзу слід переглянути своє ставлення до Сходу Європи в цілому, а всім зацікавленим країнам треба подати політичний сигнал та гарантувати досяжність мети членства в ЄС та НАТО з чіткими планами дій.

"Або Сполучені Штати, Європейський Союз та демократії регіону, серед яких і Україна, запропонують продумані підходи, як підтримати Схід Європи на важкому шляху до демократії, реальної незалежності та членства в європейському проекті, або ж вакуум лідерства заповниться Росією", - сказав Туск.

Читайте також: "Немає Європи без України": текст історичної промови Туска у Верховній раді



powered by lun.ua
Головне сьогодні

мапаВ Україні оновили перелік "червоних" зон

Розкрили "схему" за участю топменеджменту аеропорту "Бориспіль" - СБУ

7 517 нових хворих і 121 померлий від COVID в Україні за добу

Від "Джавелінів" до "друга Кім Чен Ина": Трамп і Байден провели останні дебати

інфографікаКоронавірус у світі: ВООЗ зафіксувала новий рекорд

Новини 22 жовтня: інтерв’ю Зеленського, зарплати чиновників

Усі новини...
Останні новини
12:06
Українські кінокритики вручили свою премію 2020 року
12:01
США перед виборами звинуватили в атаках російських хакерів
12:00
Вибори-2020: на дільницях наразі немає ні температурного скринінгу, ні дезінфекторів
11:57
Курс валют на 23 жовтня: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки
11:56
Прем'єр Вірменії виступив за введення російських миротворців у Карабах
11:54
Антимонопольники дозволили Novus придбати мережу Billa
11:28
Аваков – учасникам виборів: Навіть не намагайтеся вдатися до вкидань і "каруселей"
11:11
Усі лікарі інфекційної лікарні Коломиї захворіли на COVID-19
11:02
Туск підтвердив, що Європи не може бути без України
10:52
Аграрії попереджають про ризики обвалу ринку зернових
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!