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Туск подтвердил, что Европы не может быть без Украины

Пятница, 23 октября 2020, 11:02

Бывший президент Евросовета, а ныне глава Европейской народной партии Дональд Туск настаивает, что не может быть справедливой Европы без независимой Украины.

Об этом он заявил в видеообращении к участникам Киевского форума-2020 в пятницу, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Туск обращался к участникам английском языке, но в конце речи перешел на украинский, напомнив свои слова, сказанные в Верховной Раде в 2019 году.

"Не может быть справедливой Европы без независимой Украины. Не может быть безопасной Европы без безопасной Украины. Проще говоря, не может быть Европы без Украины", - заявил он.

Он подчеркнул, что Евросоюзу следует пересмотреть свое отношение к Востоку Европы в целом, а всем заинтересованным странам надо подать политический сигнал и гарантировать достижимость цели членства в ЕС и НАТО с четкими планами действий.

"Или Соединенные Штаты, Европейский Союз и демократии региона, среди которых и Украина, предложат продуманные подходы, как поддержать Восток Европы на трудном пути к демократии, реальной независимости и членства в европейском проекте, или же вакуум лидерства заполнится Россией", - сказал Туск.

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