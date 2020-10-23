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Вибори-2020: на дільницях досі немає ні температурного скринінгу, ні дезінфекторів

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 12:00
Вибори-2020: на дільницях досі немає ні температурного скринінгу, ні дезінфекторів

Станом на ранок 23 жовтня жодна виборча дільниця не забезпечена приладами для проведення температурного скринінгу і дезінфекторами.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова на пресбрифінгу в Києві

Пряма мова: "На сьогоднішній день ще жодна дільниця не забезпечена скринінгом і дезрозчинами, щоб людина могла скористатися, обробити собі руки".

Деталі: Денісова наголосила, що під час моніторингу 25 жовтня офіс омбудсмена моніторитиме дотримання карантинних заходів, щоб після виборів не допустити сплеску захворюваності на коронавірус.

Також представники офісу будуть звертати увагу і на проведення так званого всеукраїнського опитування, анонсованого Офісом президента, яке має відбуватися за межами дільницб

Денісова констатувала, що за результатами перевірки 19-22 жовтня 881 виборчої дільниці, на жаль, лише 1% із них пристосований для голосування осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Нагадаємо: 25 жовтня в Україні відбудуться чергові місцеві вибори.

Передісторія:

  • Уряд затвердив порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів.
  • На дільницях виборці мають бути в масках, їх мають питати щодо наявності симптомів респіраторних захворювань та виміряти температуру.
  • На вході до приміщення виборчої комісії, приміщення для голосування повинні знаходитися антисептики для рук. Також мають бути обладнанні місця для централізованого збору та утилізації засобів індивідуального захисту.
  • У приміщеннях буде нанесена розмітка, що вказує на дотримання дистанції не менше 1 метра. Потоки виборців, на вхід та на вихід, повинні бути розділені.

Валентина Романенко, УП
Теми: виборикарантин
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