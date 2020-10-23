Станом на ранок 23 жовтня жодна виборча дільниця не забезпечена приладами для проведення температурного скринінгу і дезінфекторами.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова на пресбрифінгу в Києві

Пряма мова: "На сьогоднішній день ще жодна дільниця не забезпечена скринінгом і дезрозчинами, щоб людина могла скористатися, обробити собі руки".

Деталі: Денісова наголосила, що під час моніторингу 25 жовтня офіс омбудсмена моніторитиме дотримання карантинних заходів, щоб після виборів не допустити сплеску захворюваності на коронавірус.

Також представники офісу будуть звертати увагу і на проведення так званого всеукраїнського опитування, анонсованого Офісом президента, яке має відбуватися за межами дільницб

Денісова констатувала, що за результатами перевірки 19-22 жовтня 881 виборчої дільниці, на жаль, лише 1% із них пристосований для голосування осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Нагадаємо: 25 жовтня в Україні відбудуться чергові місцеві вибори.

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