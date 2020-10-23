Выборы-2020: на участках пока нет ни температурного скрининга, ни дезинфекторов

По состоянию на утро 23 октября ни один избирательный участок не обеспечен приборами для проведения температурного скрининга и дезинфекторами.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на пресс-брифинге в Киеве

Прямая речь: "На сегодняшний день еще ни один участок не обеспечен скринингом и дезрастворами, чтобы человек мог воспользоваться, обработать себе руки".

Детали: Денисова отметила, что во время мониторинга 25 октября офис омбудсмена будет мониторить соблюдение карантинных мер, чтобы после выборов не допустить всплеска заболеваемости коронавирусом.

Также представители офиса будут обращать внимание и на проведение так называемого всеукраинского опроса, анонсированного Офисом президента, котрый должен происходить за пределами участков.

Денисова констатировала, что по результатам проверки 19-22 октября 881 избирательного участка, к сожалению только 1% из них приспособлен для голосования лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Напомним: 25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы.

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