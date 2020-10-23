Выборы-2020: на участках пока нет ни температурного скрининга, ни дезинфекторов
По состоянию на утро 23 октября ни один избирательный участок не обеспечен приборами для проведения температурного скрининга и дезинфекторами.
Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на пресс-брифинге в Киеве
Прямая речь: "На сегодняшний день еще ни один участок не обеспечен скринингом и дезрастворами, чтобы человек мог воспользоваться, обработать себе руки".
Детали: Денисова отметила, что во время мониторинга 25 октября офис омбудсмена будет мониторить соблюдение карантинных мер, чтобы после выборов не допустить всплеска заболеваемости коронавирусом.
Также представители офиса будут обращать внимание и на проведение так называемого всеукраинского опроса, анонсированного Офисом президента, котрый должен происходить за пределами участков.
Денисова констатировала, что по результатам проверки 19-22 октября 881 избирательного участка, к сожалению только 1% из них приспособлен для голосования лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.
Напомним: 25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы.
Предыстория:
- Правительство утвердило порядок осуществления противоэпидемических мер во время организации и проведения выборов.
- На участках избиратели должны быть в масках, их должны спрашивать о наличии симптомов респираторных заболеваний и измерить температуру.
- На входе в помещение избирательной комиссии, помещения для голосования должны находиться антисептики для рук. Также должны быть оборудованы места для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты.
- В помещениях будет нанесена разметка, указывающая на соблюдение дистанции не менее 1 метра. Потоки избирателей, на вход и на выход, должны быть разделены.