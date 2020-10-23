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США перед виборами звинуватили в атаках російських хакерів

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 12:01

Уряд США звинуватив підтримуваних державою російських хакерів у атках на десятки державних і місцевих урядових мереж протягом останніх тижнів. 

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому 22 жовтня ФБР і Агентством з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFE/RL.

Агентства заявили, що на сьогодні немає ніяких ознак того, що хакери порушили роботу авіації, освітніх, виборчих або урядових установ.

Тим не менш, вони могли шукати доступу, щоб отримати можливості для майбутніх збоїв і впливати на політику і дії США або делегітимізувати державні та місцеві органи влади, сказано в заяві. 

У повідомленні не згадується, хто став мішенню атак. Сказано, що кампанія була спрямована проти "широкого кола цілей США".

Атаки скоїли хакери, відомі як Berserk Bear, Energetic Bear, Dragonfly та інші. Вони успішно зламали мережеву інфраструктуру і вкрали дані як мінімум з двох серверів.

Про хакерські атаки стало менш ніж за два тижні до виборів 3 листопада.

Напередодні спецслужби США звинуватили Іран і Росію в спробі використати дані виборців, щоб посіяти хаос перед виборами. Іран і Росія відкинули звинувачення. 

Теми: СШАвиборихакериРосіяТрамп


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