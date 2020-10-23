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США перед выборами обвинили в атаках российских хакеров

Пятница, 23 октября 2020, 12:01

Правительство США обвинило поддерживаемых государством российских хакеров в атках на десятки государственных и местных правительственных сетей в течение последних недель.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном 22 октября ФБР и Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFE/RL.

Агентства заявили, что по состоянию на сейчас нет никаких признаков того, что хакеры нарушили работу авиации, образовательных, избирательных или правительственных учреждений.

Дополняется...

Темы: СШАвиборыхакерыРосcияТрамп


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