США перед выборами обвинили в атаках российских хакеров
Пятница, 23 октября 2020, 12:01
Правительство США обвинило поддерживаемых государством российских хакеров в атках на десятки государственных и местных правительственных сетей в течение последних недель.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном 22 октября ФБР и Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFE/RL.
Агентства заявили, что по состоянию на сейчас нет никаких признаков того, что хакеры нарушили работу авиации, образовательных, избирательных или правительственных учреждений.
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