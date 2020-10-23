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Коронавірус не відступає: у Києві додалось 635 пацієнтів

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 12:17
Коронавірус не відступає: у Києві додалось 635 пацієнтів

За минулу добу на коронавірус у столиці захворіли 635 людей, 14 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Кількість нових випадків захворювання на коронавірус у Києві, на жаль, збільшується. За минулу добу в нас – іще 635 хворих. Померли 14 людей. Всього коронавірус забрав життя 656 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 33 135". 

Деталі: Серед тих, хто захворіли минулої доби: 352 жінки віком від 18 до 84 років та 18 дівчаток від трьох місяців до 14 років. А також 247 чоловіків віком від 18 до 86 рокiв і 18 хлопчиків від десяти місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, і 30 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 64 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 115, Печерському – 96 та в Дніпровському районі – 88 випадків. 

 

Одужали за минулу добу 185 людей. Всього коронавірус подолали 11 489 мешканців Києва.

Рівень госпіталізації, за словами Кличка, не знижується: у лікарнях столиці від коронавірусу наразі лікуються 1705 хворих. 417 з них - у важкому стані.

632 пацієнтів отримують кисневу підтримку, 29 - під апаратами ШВЛ. Іще 124 пацієнти перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус. 

Пневмонію в столичних медзакладах лікують 480 хворих.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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