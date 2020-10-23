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Коронавирус не отступает: в Киеве прибавилось 635 пациентов

Пятница, 23 октября 2020, 12:17

За минувшие сутки на коронавирус в столице заболели 635 человек, 14 заболевших скончались.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Количество новых случаев заболевания коронавирусом в Киеве, к сожалению, увеличивается. За минувшие сутки у нас - еще 635 больных. Умерли 14 человек. Всего коронавирус унес жизни 656 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 33135".

Детали: Среди заболевших прошедшие сутки: 352 женщины в возрасте от 18 до 84 лет и 18 девочек от трех месяцев до 14 лет. А также 247 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет и 18 мальчиков от десяти месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 30 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 64 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

 

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 115, Печерском - 96 и в Днепровском районе - 88 случаев.

Выздоровели за минувшие сутки 185 человек. Всего коронавирус преодолели 11 489 жителей Киева.

Уровень госпитализации, по словам Кличко, не снижается: в больницах столицы от коронавируса сейчас лечатся 1705 больных. 417 из них - в тяжелом состоянии.

632 пациентов получают кислородную поддержку, 29 - под аппаратами ИВЛ. Еще 124 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

Пневмонию в столичных медучреждениях лечат 480 больных.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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