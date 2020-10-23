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США завдали авіаудару в Сирії: вбито кількох ватажків "Аль-Каїди"

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 12:52
США завдали авіаудару в Сирії: вбито кількох ватажків Аль-Каїди

Армія США завдала авіаудару у провінції Ідліб на північному заході Сирії, внаслідок чого було вбито кількох ватажків терористичного угруповання "Аль-Каїда" у цій країні.

Джерело: речниця Центрального командування збройних сил США, яке відповідальне за проведення операцій у цьому регіоні Бет Ріордан, яку цитує AFP, українська служба Deutsche Welle

Пряма мова: "(ліквідація ватажків "Аль-Каїди" в Сирії) підірве здатність терористичної організації надалі планувати та здійснювати напади у світі, які становитимуть загрозу громадянам США, нашим партнерам та невинним цивільним.

Деталі: Представниця збройних сил США не повідомила про кількість убитих.

За даними базованого у Лондоні Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, внаслідок авіаудару було вбито 14 ісламістів, серед яких шестеро ватажків та п'ятеро іноземців.

За даними центру, який спирається на дані мережі інформаторів у Сирії, двоє із вбитих належали до "Хайят Тахрір аш-Шам", угруповання, до якого увійшло і "Джебхат ан-Нусра", колишнє відділення "Аль-Каїди" у Сирії. Авіаудару з дрона було завдано неподалік від міста Салкін по намету, в якому відбувалася зустріч.

У "Хайят Тахрір аш-Шам" підтвердили, що авіаудару було завдано по намету, "який належав одному з наших достойників", внаслідок чого загинули кілька людей.

Довідково: Місто Салкін розташоване у провінції Ідліб, що залишається осередком спротиву режиму Башара Асада у Сирії. При цьому серед опонентів урядових військ домінує саме "Хайят Тахрір аш-Шам", втім, у регіоні представлені й інші групи як ісламістів, так і поміркованої опозиції.

Комісія ООН, що розслідувала бойові дії в Ідлібі, які тривали з листопада 2019 року, закидає воєнні злочини як армії Асада з російськими військовими, так і ісламістам. Так, сирійські урядові війська за підтримки повітряно-космічних сил РФ завдавали удари по лікарнях, школах і ринках у провінції, що контролюється опозицією. Бойовиків "Хаят Тахрір аш-Шам" своєю чергою звинувачують у безладних обстрілах районів, підконтрольних Дамаску.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАСирія
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