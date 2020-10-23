США нанесли авиаудар в Сирии: убиты несколько главарей "Аль-Каиды"

Армия США нанесла авиаудар в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, в результате чего были убиты несколько главарей террористической группировки "Аль-Каида" в этой стране.

Источник: пресс-секретарь Центрального командования вооруженных сил США, которое ответственно за проведение операций в этом регионе, Бет Риордан, которую цитирует AFP, украинская служба Deutsche Welle

Прямая речь: "(ликвидация главарей "Аль-Каиды" в Сирии) подорвет способность террористической организации в дальнейшем планировать и совершать нападения в мире, которые будут представлять угрозу гражданам США, нашим партнерам и невиновным гражданским".

Детали: Представительница вооруженных сил США не сообщила о количестве убитых.

По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате авиаудара были убиты 14 исламистов, среди которых шестеро главарей и пятеро иностранцев.

По данным центра, который опирается на данные сети информаторов в Сирии, двое из убитых принадлежали к "Хайят Тахрир аш-Шам", группировке, в которую вошло и "Джебхат ан-Нусра", бывшее отделение "Аль-Каиды" в Сирии. Авиаудар с дрона был нанесен недалеко от города Салкин по палатке, в которой проходила встреча.

В "Хайят Тахрир аш-Шам" подтвердили, что авиаудар был нанесен по палатке, "которая принадлежала одному из наших уважаемых", в результате чего погибли несколько человек.

Справка: Город Салкин расположен в провинции Идлиб, что остается очагом сопротивления режиму Башара Асада в Сирии. При этом среди оппонентов правительственных войск доминирует именно "Хайят Тахрир аш-Шам", впрочем, в регионе представлены и другие группы как исламистов, так и умеренной оппозиции.

Комиссия ООН, расследовавшая боевые действия в Идлибе, которые продолжались с ноября 2019 года, вменяет военные преступления как армии Асада с российскими военными, так и исламистам. Так, сирийские правительственные войска при поддержке воздушно-космических сил РФ наносили удары по больницам, школам и рынках в провинции, контролируемой оппозицией. Боевиков "Хаят Тахрир аш-Шам" в свою очередь обвиняют в беспорядочных обстрелах районов, подконтрольных Дамаску.