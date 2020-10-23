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Степанов нагадав, що на деяких дільницях працівникам і спостерігачам варто здати ПЛР-тест

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 13:05
Степанов нагадав, що на деяких дільницях працівникам і спостерігачам варто здати ПЛР-тест

На спеціальних виборчих дільницях під час проведення місцевих виборів 25 жовтня, зокрема в медзакладах і слідчих ізоляторах, спостерігачі, члени комісій мають здати ПЛР-тест.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час прес-брифінгу

Пряма мова Степанова: "В спеціальних виборчих дільницях, які утворені у закладах стаціонарах медзакладів, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, членам виборчої комісії, офіційним спостерігачам, поліцейським та іншим особам, які забезпечують виборчий процес, перебувають у приміщенні виборчої комісії, приміщенні для голосування, рекомендується не пізніше ніж за 72 години до дня виборів пройти ПЛР-тестування на COVID-19", - сказав він.

Передісторія:

  • Раніше уряд затвердив протиепідемічні заходи під час проведення виборів.

Теми: карантинвибори
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