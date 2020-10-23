Степанов напомнил, что на некоторых участках работникам и наблюдателям следует сдать ПЦР-тест

На специальных избирательных участках во время проведения местных выборов 25 октября, в частности в медучреждениях и следственных изоляторах, наблюдатели, члены комиссий должны сдать ПЦР-тест.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов во время пресс-брифинга

Прямая речь Степанова: "В специальных избирательных участках, которые образованы в стационарах медучреждений, учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах, членам избирательной комиссии, официальным наблюдателям, полицейским и другим лицам, обеспечивающим избирательный процесс, находятся в помещении избирательной комиссии, помещении для голосования рекомендуется не позднее чем за 72 часа до дня выборов пройти ПЦР-тестирование на COVID-19", - сказал он.

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