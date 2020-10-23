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Пасажирів рейсу з Запоріжжя до Туреччини евакуювали через "мінера"

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 13:36

У міжнародному аеропорту Запоріжжя один із пасажирів пригрозив замінувати літак сполученням "Запоріжжя - Анталія", через що правоохоронці евакуювали 180 пасажирів.

Джерело: поліція Запорізької області

Деталі: 22 жовтня близько 13-ї години до Шевченківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що один з пасажирів "Міжнародного аеропорту Запоріжжя" висловив наміри замінувати літак сполученням "Запоріжжя-Анталія".

На місце події негайно виїхали всі екстрені служби, слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції, працівники вибухотехнічного управління ГУНП в Запорізькій області та кінологи.

Правоохоронці евакуювали 180 пасажирів літака.

Під час огляду місця події вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Працівники поліції встановили особу чоловіка, який повідомив про "замінування". Ним виявився місцевий мешканець 1969 року народження.

Пояснювати свій вчинок він відмовився.

За даним фактом сектор дізнання відкрив кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Теми: Запоріжжяаеропортавіаполіція


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