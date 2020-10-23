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Пассажиров рейса из Запорожья в Турцию эвакуировали из-за "минера"

Пятница, 23 октября 2020, 13:36

В международном аэропорту Запорожья один из пассажиров пригрозил заминировать самолет сообщением "Запорожье - Анталия", из-за чего правоохранители эвакуировали 180 пассажиров.

Источник: полиция Запорожской области

Детали: 22 октября около 13 часов в Шевченковское отделение полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о том, что один из пассажиров "Международного аэропорта Запорожье" высказал намерения заминировать самолет сообщением "Запорожье-Анталия".

На место происшествия немедленно выехали все экстренные службы, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, работники взрывотехнического управления ГУНП в Запорожской области и кинологи.

Правоохранители эвакуировали 180 пассажиров самолета.

При осмотре места происшествия взрывоопасных предметов не обнаружено.

Работники полиции установили личность мужчины, который сообщил о "заминировании". Им оказался местный житель 1969 года.

Объяснять свой поступок он отказался.

По данному факту сектор дознания открыл уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Досудебное расследование продолжается.

Темы: Запорожьеаэропортавиаполиция


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