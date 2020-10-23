У Білорусі скасували "супермітинг" за Лукашенка: у регіонах його бойкотували
У Білорусі скасували провладний недільний "супермітинг", на який в Мінську мали намір звозити людей з усієї країни.
Джерело: "Наша Ніва", "Пул Первого", "Радыё Свабода"
Деталі: Основною причиною називають складну епідеміологічну ситуацію в країні: побоюються різкого зростання захворюваності.
Планувалося, що мітинг пройде біля стели на проспекті Переможців, а потім - марш на площу Незалежності, де не виключався виступ Олександра Лукашенка.
Робітники, які повинні були монтувати сцену на площі Незалежності, сказали, що в суботу та неділю у них вихідні. Також демонтовано сцену біля стели.
В офіційному телеграм-каналі Лукашенка з'явилося повідомлення, що він "не є прихильником проведення в Мінську масштабного мітингу" в нинішніх умовах.
У той же час Лукашенко стверджує, що на цей мітинг з усієї країни "висловила бажання прибути велика кількість людей - близько 250-300 тис".
У незалежних ЗМІ повідомлялося, що люди в регіонах відмовляються їхати на проурядовий мітинг, тому зібрати необхідну кількість мітингувальників не вдається.