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У Білорусі скасували "супермітинг" за Лукашенка: у регіонах його бойкотували

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 14:24
У Білорусі скасували супермітинг за Лукашенка: у регіонах його бойкотували
Радіо Свобода

У Білорусі скасували провладний недільний "супермітинг", на який в Мінську мали намір звозити людей з усієї країни.

Джерело: "Наша Ніва", "Пул Первого", "Радыё Свабода"

Деталі: Основною причиною називають складну епідеміологічну ситуацію в країні: побоюються різкого зростання захворюваності.

Планувалося, що мітинг пройде біля стели на проспекті Переможців, а потім - марш на площу Незалежності, де не виключався виступ Олександра Лукашенка.

Робітники, які повинні були монтувати сцену на площі Незалежності, сказали, що в суботу та неділю у них вихідні. Також демонтовано сцену біля стели.

В офіційному телеграм-каналі Лукашенка з'явилося повідомлення, що він "не є прихильником проведення в Мінську масштабного мітингу" в нинішніх умовах.

У той же час Лукашенко стверджує, що на цей мітинг з усієї країни "висловила бажання прибути велика кількість людей - близько 250-300 тис".

У незалежних ЗМІ повідомлялося, що люди в регіонах відмовляються їхати на проурядовий мітинг, тому зібрати необхідну кількість мітингувальників не вдається.

Теми: БілорусьЛукашенко
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