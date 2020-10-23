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В Беларуси отменен "супермитинг" за Лукашенко: в регионах его бойкотировали

Пятница, 23 октября 2020, 14:24
В Беларуси отменен супермитинг за Лукашенко: в регионах его бойкотировали
Радио Свобода

В Беларуси отменен провластный воскресный "супермитинг", на который в Минск намеревались свозить людей со всей страны.

Источник: "Наша Ніва", "Пул Первого", "Радыё Свабода"

Детали: Основной причиной называют сложную эпидемиологическую ситуацию в стране: опасаются резкого роста заболеваемости.

Планировалось, что митинг пройдет у стелы на проспекте Победителей, а затем - марш на площадь Независимости, где не исключалось выступление Александра Лукашенко.

Рабочие, которые должны были монтировать сцену на площади Независимости, сказали, что в субботу и воскресенье у них выходные. Также демонтирована сцена возле стелы.

В официальном телеграм-канале Лукашенко появилось сообщение, что он "не является сторонником проведения в Минске масштабного митинга" в нынешних условиях.

В то же время Лукашенко утверждает, что на этот митинг со всей страны "выразили желание прибыть большое количество людей - порядка 250-300 тыс".

В независимых СМИ сообщалось, что люди в регионах отказываются ехать на проправительственный митинг, поэтому собрать необходимое количество протестующих не удается.

Темы: БеларусьЛукашенко
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