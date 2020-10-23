Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Беларуси отменен "супермитинг" за Лукашенко: в регионах его бойкотировали

Пятница, 23 октября 2020, 14:24
Радио Свобода

В Беларуси отменен провластный воскресный "супермитинг", на который в Минск намеревались свозить людей со всей страны.

Источник: "Наша Ніва", "Пул Первого", "Радыё Свабода"

Детали: Основной причиной называют сложную эпидемиологическую ситуацию в стране: опасаются резкого роста заболеваемости.

Планировалось, что митинг пройдет у стелы на проспекте Победителей, а затем - марш на площадь Независимости, где не исключалось выступление Александра Лукашенко.

Рабочие, которые должны были монтировать сцену на площади Независимости, сказали, что в субботу и воскресенье у них выходные. Также демонтирована сцена возле стелы.

В официальном телеграм-канале Лукашенко появилось сообщение, что он "не является сторонником проведения в Минске масштабного митинга" в нынешних условиях.

В то же время Лукашенко утверждает, что на этот митинг со всей страны "выразили желание прибыть большое количество людей - порядка 250-300 тыс".

В независимых СМИ сообщалось, что люди в регионах отказываются ехать на проправительственный митинг, поэтому собрать необходимое количество протестующих не удается.

Темы: БеларусьЛукашенко


powered by lun.ua
Главное сегодня

картаВ Украине обновили перечень "красных" зон

Раскрыта "схема" с участием топ-менеджмента аэропорта "Борисполь" - СБУ

7 517 новых больных и 121 умерший от COVID в Украине за сутки

От "Джавелинов" до "друга Ким Чен Ына": Трамп и Байден провели последние дебаты

инфографикаКоронавирус в мире: ВОЗ зафиксировала новый рекорд

Новости 22 октября: интервью Зеленского, зарплаты чиновников

Все новости...
Беларусь
У Тихановской прокомментировали заявление Лукашенко, что он дал ей $ 15 тыс. на эмиграцию
"Сыходзь брэхлівы кабыздох": против Лукашенко в Минске вышли люди с инвалидностью
Белорусского поэта арестовали на 13 суток за то, что показывал "викторию"
Последние новости
14:49
Синоптики дали прогноз на ноябрь
14:46
Отец погибшего разведчика подал иск против Зеленского
14:42
1200 грн на человека и более 100 млн на все: в ОПОРЕ узнали, сколько будет стоить "Зе-опрос"
14:24
В Беларуси отменен "супермитинг" за Лукашенко: в регионах его бойкотировали
14:22
Стало известно, чего хочет Боголюбов от правительства в деле Приватбанка
13:59
Премьер Чехии хочет отставки министра, засветившегося в "закрытом" ресторане без маски
13:54
Коррупция в топ-менеджменте "Борисполя": В аэропорту опровергают обыски
13:48
ОПОРА: Женщины намного реже мужчин выдвигаются в мэры городов
13:43
У Тихановской прокомментировали заявление Лукашенко, что он дал ей $ 15 тыс. на эмиграцию
13:41
Суд отказался отменять опрос Зеленского
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!