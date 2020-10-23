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Синоптики дали прогноз на листопад

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 14:49
Синоптики дали прогноз на листопад
фото: УП

За прогнозами синоптиків середня місячна температура у листопаді 2020 року передбачається на рівні 1-8° тепла.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "Середня місячна температура передбачається 1-8° тепла (в горах 0-3° тепла), що у західних областях близько до середніх багаторічних значень, на решті території  - на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується у східних та Сумській областях дещо менше за норму - 28-32 мм, на решті території в межах середніх багаторічних значень - 37-65 мм, в горах до 110 мм".

Деталі: Відзначається, що зазвичай середня місячна температура повітря у листопаді складає  0-7° тепла. 

При цьому середня місячна кількість опадів складає 30-61 мм, в Карпатах та на Закарпатті  до 62-142 мм.

Синоптики повідомляють, що абсолютний максимум температури повітря становить 16-24° тепла, у Чернівецькій, центральних, південних областях та в Криму місцями 25-29°.

Абсолютний мінімум - 15-24° морозу, у північних, східних, Дніпропетровській та Запорізькій  областях місцями 25-31°, на півдні Криму та Одещини 8-13° морозу.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
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