Синоптики дали прогноз на листопад

За прогнозами синоптиків середня місячна температура у листопаді 2020 року передбачається на рівні 1-8° тепла.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "Середня місячна температура передбачається 1-8° тепла (в горах 0-3° тепла), що у західних областях близько до середніх багаторічних значень, на решті території - на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується у східних та Сумській областях дещо менше за норму - 28-32 мм, на решті території в межах середніх багаторічних значень - 37-65 мм, в горах до 110 мм".

Деталі: Відзначається, що зазвичай середня місячна температура повітря у листопаді складає 0-7° тепла.

При цьому середня місячна кількість опадів складає 30-61 мм, в Карпатах та на Закарпатті до 62-142 мм.

Синоптики повідомляють, що абсолютний максимум температури повітря становить 16-24° тепла, у Чернівецькій, центральних, південних областях та в Криму місцями 25-29°.

Абсолютний мінімум - 15-24° морозу, у північних, східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями 25-31°, на півдні Криму та Одещини 8-13° морозу.