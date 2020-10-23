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Синоптики дали прогноз на ноябрь

Пятница, 23 октября 2020, 14:49
Синоптики дали прогноз на ноябрь
фото: УП

По прогнозам синоптиков средняя месячная температура в ноябре 2020 года предвидится на уровне 1-8° тепла.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Средняя месячная температура предполагается 1-8° тепла (в горах 0-3° тепла), что в западных областях близко к средним многолетним значениям, на остальной территории - на 1-1,5° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается в восточных и Сумской областях несколько меньше нормы - 28-32 мм, на остальной территории в пределах средних многолетних значений - 37-65 мм, в горах до 110 мм".

Детали: Отмечается, что обычно средняя месячная температура воздуха в ноябре составляет 0-7° тепла.

При этом среднее месячное количество осадков составляет 30-61 мм, в Карпатах и ​​на Закарпатье до 62-142 мм.

Синоптики сообщают, что абсолютный максимум температуры воздуха составляет 16-24° тепла, в Черновицкой, центральных, южных областях и в Крыму местами 25-29°.

Абсолютный минимум - 15-24° мороза, в северных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами 25-31°, на юге Крыма и Одесской области 8-13° мороза.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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