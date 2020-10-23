Путіну не дісталося: Лукашенко поділився своєю картоплею з ОМОНом

Половину врожаю картоплі зі своїх соток самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав спецпризначенцям.

Джерело: "Радыё Свабода", "Пул Первого"

Деталі: На тлі політичних подій цього року державні телеканали Білорусі не показували, що відбувається на городі Лукашенка.

У минулі роки зокрема демонструвалися сюжети, як там працював "кавуновий десант" дівчат із протокольної служби, а високопосадовці збирали картоплю.

Однак, як повідомляє провладний телеграм-канал, стало відомо, де частина нового врожаю.

Так, половина врожаю картоплі, яку сім'я Лукашенка зібрала на своїй ділянці, пішла спецпризначенцям ОМОНу.

Раніше свою картоплю Лукашенко возив до Москви своєму колезі Володимиру Путіну, дарував журналістам зі свого пулу, ділився з найближчим оточенням.