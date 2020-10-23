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Путину не досталось: Лукашенко поделился своей картошкой с ОМОНом

Пятница, 23 октября 2020, 15:04
Путину не досталось: Лукашенко поделился своей картошкой с ОМОНом

Половину урожая картофеля со своих соток самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отдал спецназовцам.

Источник: "Радыё Свабода", "Пул Первого"

Детали: На фоне политических событий этого года государственные телеканалы Беларуси не показывали, что происходит на огороде Лукашенко.

В прошлые годы в частности демонстрировались сюжеты, как там работал "арбузный десант" девушек из протокольной службы, а чиновники собирали картофель.

Однако, как сообщает провластный телеграмм канал, стало известно, куда ушла часть нового урожая.

Так, половина урожая картофеля, который семья Лукашенко собрала на своем участке, отправлена ОМОНу.

Ранее свою картошку Лукашенко возил в Москву своему коллеге Владимиру Путину, дарил журналистам из своего пула, делился с ближайшим окружением.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Лукашенко
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