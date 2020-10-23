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Для будівлі Архіву нацпам’яті просять виділити кошти на 2021 рік

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 15:48

В проєкті державного бюджету на 2021 рік не заклали видатків, що мали б бути спрямовані для проведення реконструкції будівлі Архіву національної пам’яті.

Джерело: звернення представників культури, науки, медіа, правозахисників

Деталі: У зверенні, яке підписали кілька десятків людей вказується, що закон передбачив створення Архіву національної пам’яті, який має зібрати в одному місці близько 4 мільйонів документів за 1917-1991 роки.

Наразі ці справи зберігаються у Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, Міністерстві внутрішніх справ, судах, прокуратурах та інших органах, що створює ряд додаткових труднощів для дослідників, а також і для згаданих органів, оскільки покладає на них невластиві функції.

Сам Архів уже має приміщення в 11 тис. м² на вулиці Пухівській, 7 у Києві. Проте воно потребує реконструкції загальною вартістю 685,7 мільйонів гривень. Однак у квітні 2020 року Верховна Рада вилучила в Архіву 57,6 мільйонів гривень, передбачених на реконструкцію.

Дослівно: "Проєкт Державного бюджету на 2021 рік також не містить жодних видатків, що мали б бути спрямовані для проведення реконструкції, попри подану бюджетну заявку в обсязі 349,8 мільйонів гривень.

Ми закликаємо Кабінет міністрів та Верховну Раду передбачити у проєкті Державного бюджету України на 2021 рік кошти на проведення реконструкції Архіву національної пам'яті як однієї з важливих культурних та наукових інституцій України".

Передісторія:

Українська правда
Теми: історіякультура


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