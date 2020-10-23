Для здания Архива нацпамяти просят выделить средства на 2021 год

В проект государственного бюджета на 2021 год не заложили расходов, которые должны быть направлены для проведения реконструкции здания Архива национальной памяти.

Источник: обращение представителей культуры, науки, медиа, правозащитников

Детали: В обращении, которое подписали несколько десятков человек указывается, что закон предусмотрел создание Архива национальной памяти, который должен собрать в одном месте около 4 миллионов документов 1917-1991 годов.

Сейчас эти дела хранятся в Службе безопасности, Службе внешней разведки, Министерстве внутренних дел, судах, прокуратурах и других органах, создает ряд дополнительных трудностей для исследователей, а также и для упомянутых органов, поскольку возлагает на них несвойственные функции.

Сам Архив уже имеет помещение в 11 тыс. м² на улице Пуховской, 7 в Киеве. Однако оно нуждается в реконструкции общей стоимостью 685,7 млн гривен. Однако в апреле 2020 года Верховная Рада изъяла у Архива 57,6 млн гривен, предусмотренных на реконструкцию.

Дословно: "Проект Государственного бюджета на 2021 год также не содержит никаких расходов, которые должны быть направлены для проведения реконструкции, несмотря на поданную бюджетную заявку в объеме 349,8 млн гривен.

Мы призываем Кабинет министров и Верховную Раду предусмотреть в проектах Государственного бюджета Украины на 2021 средства на проведение реконструкции Архива национальной памяти как одной из важных культурных и научных институтов Украины".

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