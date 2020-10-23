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МОЗ оновило список "червоної" зони: до неї потрапила 51 країна

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 16:27
Фото healthline.com

Станом на 23 жовтня Міністерство охорони здоров'я віднесло 51 країну до "червоної зони" за рівнем поширення COVID-19.

Джерело: сайт МОЗ

Деталі: До країн "червоної зони" потрапили Чехія, Бельгія, Нідерланди, Чорногорія, Великобританія, Польща, Румунія, Хорватія, США, Австрія тощо. 

 

До країн "зеленої зони" віднесені Албанія, Кіпр, Білорусь, Єгипет, Туреччина та ін. 

 
 
 
 

Перевірити умови в'їзду до країн, які впускають українців, можна за інтерактивною мапою МЗС

Україна включає до "червоного списку" держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні. 

Усі прибулі до України з "червоної зони" зобов'язані або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону.

Іноземці при в'їзді повинні мати поліс медичного страхування. 

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Теми: Українакоронавіруссвіт


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