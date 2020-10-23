По состоянию на 23 октября, Министерство здравоохранения отнесло 38 стран к "красной зоне" по уровню распространения COVID-19.

Источник: сайт МОЗ

Детали: В страны "красной зоны" попали Чехия, Бельгия, Нидерланды, Черногория, Великобритания, Польша, Румыния, Хорватия, США, Австрия и др.

К странам "зеленой зоны" отнесены Албания, Кипр, Беларусь, Египет, Турция и др.

Проверить условия въезда в страны, которые пускают украинцев, можно на интерактивной карте МИД.

Украина включает в "красный список" государства, где количество новых случаев на 100 000 населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине.

Все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны или пойти на 14 дней на изоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.

Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.

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