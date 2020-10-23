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Робот-собака Boston Dynamics побігав Чорнобильською зоною і виміряв радіацію

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 17:04
Робот-собака Boston Dynamics побігав Чорнобильською зоною і виміряв радіацію

У Чорнобилькій зоні відчуження вперше провели роботи щодо вимірювання радіоактивного забруднення за допомогою робота Boston Dynamics.

Джерело: Державне агентство з управління зоною відчуження у Facebook

Деталі: Дослідження провела група Брістольського університету спільно з фахівцями Державного спеціалізованого підприємства "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами".

Під час нього також використовували безпілотні літальні апарати, датчики-сканери для оцінки розподілу радіоактивних матеріалів на площі та в просторі.

Проводились радіометричні та геофізичні роботи на території двох секторів пункту тимчасової локалізації радіоактивних відходів "Рудий ліс" та на територіях пунктів захоронення радіоактивних відходів "Підлісний" і "Буряківка".

Дослівно: "Виконані роботи дозволять… оновити карти розподілу радіаційного забруднення на ділянках, де проводилося обстеження".

 
 

Передісторія:

  • У травні Чорнобильську зону відчуження офіційно відкрили для відвідування в умовах карантину.  
  • 17 червня 2020 року Американська компанія Boston Dynamics оголосила про початок вільних комерційних продажів свого чотириногого робота Spot. Ціна - 74,5 тисячі доларів.

Українська правда

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Теми: Чорнобильтехнології
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