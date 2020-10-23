Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

СБУ затримала "тітушок", підконтрольних Медведчуку – джерела

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 17:39

Служба безпеки України затримала учасників однієї з громадських організацій, яку фінансували народні депутати для участі у рейдерських захопленнях, мітингах та протестних акціях. 

Джерело: СБУ, поінформовані співрозмовники УП в правоохоронних органах

Дослівно СБУ: "За даними досудового слідства встановлено, що об’єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з діючих політичних партій".

Деталі: За даними джерел УП, мова йде про співголову ОПЗЖ Віктора Медведчука.

За даними спецслужби, під виглядом спортивного об’єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях.

Крім того, за інформацією правоохоронців, контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією.  

Оперативники спецслужби встановили, що учасники об’єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю та боєприпаси.

 

У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБ України задокументували збут учасниками ГО двох партій амфетаміну.

Під час обшуків, проведених за адресами проживання основних фігурантів, правоохоронці вилучили ручний гранатомет, гранату РГО із запалом до неї, 7 саморобних вибухових пристроїв, пістолет "Шмайсер" калібру 9 мм, пристрої для відстрілу гумових набоїв, 70 набоїв різного калібру, розфасовані наркотичні засоби, сім-картки кількох мобільних операторів, телефони, комп’ютерну техніку. 

 

Двох активних учасників угруповання співробітники спецслужби затримали за місцями проживання, ще троє "активістів", які переховуються від органів досудового розслідування, перебувають у розшуку.

Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у скоєнні злочинів.

Українська правда
Теми: МедведчукСБУ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

СБУ затримала "тітушок", підконтрольних Медведчуку – джерела

МОЗ оновило список "червоної" зони: до неї потрапила 51 країна

Батько загиблого розвідника подав позов проти Зеленського

1200 грн на руки і більше 100 млн на все: в ОПОРІ дізналися, скільки коштуватиме "Зе-опитуваня"

мапаВ Україні оновили перелік "червоних" зон

Розкрили "схему" за участю топменеджменту аеропорту "Бориспіль" - СБУ

Усі новини...
Медведчук
"Схеми" показали гостей з весілля пасинка Медведчука
Книга "Справа Василя Стуса" знову пішла у друк
Кияни при свічках зачитували книгу про Стуса біля Печерського райсуду
Останні новини
18:16
Марченко розповів, коли призначать нового повноцінного керівника Митниці
18:00
фотоМер міста у Франції заявив, що йому погрожують обезголовленням
17:57
Як в українців вкрали землі розміром зі Словаччину
17:56
Міжнародні партнери похвалили Україну за закон про розвідку
17:48
Уруський про катастрофу Ан-26: Людський фактор наклався на технічні неполадки
17:39
СБУ затримала "тітушок", підконтрольних Медведчуку – джерела
17:39
Білоруські автобуси: У Кличка заявили, що процедура лізингу врегульована законом
17:37
Росія навчилася маскувати отруєння "Новічком" – розслідування
17:04
фотоРобот-собака Boston Dynamics побігав Чорнобильською зоною і виміряв радіацію
17:01
З початку року нардепи отримали готівкою понад 90 мільйонів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!