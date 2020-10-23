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СБУ задержала "титушек", подконтрольных Медведчуку – источники

Пятница, 23 октября 2020, 17:39

Служба безопасности Украины задержала участников одной из общественных организаций, которую финансировали народные депутаты для участия в рейдерских захватах, митингах и протестных акциях.

Источник: СБУ, информированные собеседники УП в правоохранительных органах

Дословно СБУ: "По данным предварительного следствия установлено, что объединение подконтрольно народному депутату и сопредседателю одной из действующих политических партий".

Детали: По данным источников УП, речь идет о сопредседателе ОПЗЖ Викторе Медведчуке.

По данным спецслужбы, под видом спортивного объединения членов ОО по заказу руководства партии привлекали к силовым мерам во время рейдерских захватов, они участвовали в митингах и протестных акциях.

Кроме того, по информации правоохранителей, контроль за деятельностью и финансирования осуществлял другой народный депутат от этой партии, который обладает местной охранной компанией.

Оперативники спецслужбы установили, что участники объединения также контролировали сбыт наркотиков в регионе, хранили взрывчатку, оружие и боеприпасы.

 

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины задокументировали сбыт участниками ОО двух партий амфетамина.

Во время обысков, проведенных по адресам проживания основных фигурантов, правоохранители изъяли ручной гранатомет, гранату РГО с запалом к ​​ней, 7 самодельных взрывных устройств, пистолет "Шмайсер" калибра 9 мм, устройства для отстрела резиновых патронов, 70 патронов различного калибра, расфасованные наркотические средства , сим-карты нескольких мобильных операторов, телефоны, компьютерную технику.

 

Двух активных участников группировки сотрудники спецслужбы задержали по месту жительства, еще трое "активистов", которые скрываются от органов досудебного расследования, находятся в розыске.

Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступлений.

Украинская правда
Темы: МедведчукСБУ


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