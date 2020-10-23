Мер міста у Франції заявив, що йому погрожують обезголовленням

Мер французького міста заявив, що йому погрожували відрізати голову - всього через тиждень після того, як сталося обезголовлення шкільного вчителя Семюеля Паті, яке шокувало Францію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"До цих загроз слід поставитися серйозно", - заявив Жеремі Бро, мер міста Брон, розташованого недалеко від Ліона.

Бро розмістив у своєму Twitter-акаунті фотографію графіті на стіні в місті зі словами: "Жеремі Бро, ми відрубаємо тобі голову". Поліція розслідує обставини погроз.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін висловив підтримку Бро в Twitter, а також сказав, що мер отримає захист поліції.

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив в п'ятницю, що уряд внесе закон для поліпшення захисту державних службовців від погроз.

Нагадаємо, 16 жовтня в Парижі обезголовили шкільного вчителя Семюеля Паті, який був убитий учнем, обуреним використанням Паті карикатур на пророка Мухаммеда в класі, присвяченому свободі слова.

Вбивцею виявився 18-річний чеченець, поліція застрелила нападника.

У неділю 18 жовтня тисячі людей у Парижі, Марселі, Ліоні та десятках інших міст вийшли вшанувати пам'ять Самюеля Паті.

Убивство сталось через п’ять років після нападу на офіс сатиричного журналу Charlie Hebdo, який публікував карикатури на пророка Мухаммеда. Тоді від рук ісламістів померли 12 людей.