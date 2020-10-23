Мэр города во Франции заявил, что ему угрожают обезглавливанием

Мэр французского города заявил, что ему угрожали отрезать голову - всего через неделю после того, как произошло обезглавливание школьного учителя Сэмюэля Пати, которое шокировало Францию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"К этим угрозам следует отнестись серьезно", - заявил Жереми Бро, мэр города Брон, расположенного недалеко от Лиона.

Бро разместил в своем Twitter-аккаунте фотографию граффити на стене в городе со словами: "Жереми Бро, мы отрубим тебе голову". Полиция расследует обстоятельства угроз.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин выразил поддержку Бро в Twitter, а также сказал, что мэр получит защиту полиции.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил в пятницу, что правительство внесет закон для улучшения защиты государственных служащих от угроз.

Напомним, 16 октября в Париже обезглавили школьного учителя Сэмюэля Пати, который был убит учеником, возмущенным использованием Пати карикатур на пророка Мухаммеда в классе, посвященном свободе слова.

Убийцей оказался 18-летний чеченец, полиция застрелила нападавшего.

В воскресенье 18 октября тысячи людей в Париже, Марселе, Лионе и десятках других городов вышли почтить память Самюэля Пати.

Убийство произошло через пять лет после нападения на офис сатирического журнала Charlie Hebdo, который публиковал карикатуры на пророка Мухаммеда. Тогда от рук исламистов погибли 12 человек.