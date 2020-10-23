У ФСБ назвали ОРДЛО одним з каналів поширення COVID-19 в Росії

У Федеральній службі безпеки РФ назвали кордон з окупованими регіонами України одним з каналів, через який в Росію надходять хворі на коронавірус та поширюють його.

Джерело: начальник прикордонного управління ФСБ РФ по Ростовській області Сергій Кудряшов, якого цитує місцеве видання DonDay

Деталі: Він вважає, що потік людей, які прибувають з ОРДЛО може бути одним з каналів поширення коронавірусу. За його словами, щодня з окупованої території України в РФ прибуває близько двох тисяч осіб.

Пряма мова Кудряшова: "Епідситуація в Луганській, Донецькій областях та в Україні важка. І це один з каналів, через який до нас можуть надходити хворі на коронавірус і поширювати його. Прошу прийняти рішення по відрядженню на постійній основі туди співробітників Росспоживнагляду".

Що було раніше: У РФ 22 жовтня зафіксовано 17 077 нових випадків інфікування коронавірусом, це найбільша кількість з початку пандемії.