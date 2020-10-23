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В ФСБ назвали ОРДЛО одним из каналов распространения COVID-19 в России

Пятница, 23 октября 2020, 21:31
В ФСБ назвали ОРДЛО одним из каналов распространения COVID-19 в России

В ФСБ назвали границу с оккупированными регионами Украины одним из каналов, через который в Россию поступают больные коронавирусом и распространяют его.

Источник: начальник погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области Сергей Кудряшов, которого цитирует местное издание DonDay

Детали: Он считает, что поток прибывающих из ОРДЛО может быть одним из каналов распространения коронавируса. По его словам, ежедневно из ОРДЛО в РФ прибывает около двух тысяч человек.

Прямая речь Кудряшова: "Эпидситуация в Луганской, Донецкой областях и в Украине тяжелая. И это один из каналов, через который к нам могут поступать больные коронавирусом и распространять его. Прошу принять решение по командированию на постоянной основе туда сотрудников Роспотребнадзора".

Что было раньше: В Российской Федерации 22 октября выявлено 17 077 новых случаев заражения коронавирусом, это наибольшее число с начала пандемии.

Темы: РосcияОРДЛОоккупациякоронавирусэпидемия
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