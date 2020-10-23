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Австрія випустила марку на згадку про коронавірус – на туалетному папері

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 22:22

Австрійська поштова служба випустила присвячену коронавірусу марку, в якій об'єднала два аспекти пандемії - туалетний папір і соціальне дистанціювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wiener Zeitung.

"Коронамарка" вартістю 2,75 євро випускається в листах шириною 10 см, або десятої частини 1 метра. Це дистанція, яку уряд радить тримати один від одного, і яку в офіційних кампаніях символізує слоненя.

 

"Якщо ви складете 10 листків з марками, то отримаєте відстань в метр - або довжину слоненяти. На марці також надруковане дитинча тварини", - йдеться в заяві Austrian Post.

Марка надрукована на тришаровому туалетному папері як нагадування про накопичення запасів під час паніки, яка мала місце на початку пандемії.

Марка надійде в продаж 30 жовтня і буде продаватися за подвоєною номінальною вартістю, а націнка піде на благодійність. "З цією поштовою маркою ми хочемо не лише випустити оригінальний блок марок, який запам’ятається цього року, але й підтримати тих, хто особливо постраждав в цій кризі", - заявили в поштовій службі. 

Пошта Австрії і раніше висміювала поточні події. У січні вона випустила марку про Brexit з перекресленою раніше запланованою датою виходу Великобританії з Європейського Союзу, 29 березня 2019 року, і новою датою 31 січня 2020 року внизу, пожартувавши над тривалими переговорами.

Нагадаємо, уряд Австрії оголосив про посилення карантину для стримання епідемії коронавірусу, але поки без жорстких обмежень, порівняно з тими, що вже запровадили низка країн.

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