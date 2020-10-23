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Австрия выпустила марку в память о коронавирусе – на туалетной бумаге

Пятница, 23 октября 2020, 22:22

Австрийская почтовая служба выпустила посвященную коронавируса марку, в которой объединила два аспекта пандемии - туалетную бумагу и социальное дистанцирование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wiener Zeitung.

"Коронамарка" стоимостью 2,75 евро выпускается в листах шириной 10 см, или десятой части 1 метра. Это дистанция, которую правительство советует держать друг от друга, и которую в официальных кампаниях символизирует слоненок.

 

"Если вы сложите 10 листов с марками, то получите расстояние в метр - или длину слоненка. На марке также напечатан детеныш животного", - говорится в заявлении Austrian Post.

Почта Австрии и раньше высмеивала текущие события. В январе она выпустила марку о Brexit с перечеркнутой ранее запланированной датой выхода Великобритании из Европейского Союза, 29 марта 2019 года, и новой датой 31 января 2020 внизу, пошутив над длительными переговорами.

Напомним, правительство Австрии объявило об усилении карантина для сдерживания эпидемии коронавируса, но пока без жестких ограничений по сравнению с теми, что уже ввели ряд стран.

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