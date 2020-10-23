На узбережжі Намібії знайшли 7 тисяч мертвих тюленів

На Атлантичному узбережжі Намібії знайшли 7 тисяч мертвих тюленів. Повідомляється, що в основному це тіла дитинчат тюленів.

Джерело: некомерційна організація з охорони навколишнього середовища Ocean Conservation Namibia (OCN), яку цитує Reuters

Деталі: Екологи проводять тести, щоб встановити причину, хоча і вказують, що пошук буде складним, оскільки вони навіть не знають, що шукати.

Можливими причинами фахівці вважають токсини, які могли потрапити в воду, або невідому хворобу.