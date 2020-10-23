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На побережье Намибии нашли 7 тысяч мертвых тюленей

Пятница, 23 октября 2020, 23:58
На побережье Намибии нашли 7 тысяч мертвых тюленей
скриншот

На Атлантическом побережье Намибии нашли 7 тысяч мертвых тюленей. Сообщается, что в основном это тела детенышей тюленей.

Источник: некоммерческая организация по охране окружающей среды Ocean Conservation Namibia (OCN), которую цитирует Reuters

Детали: Экологи проводят тесты, чтобы установить причину, хотя и указывают, что поиск будет сложным, поскольку они даже не знают, что искать.

Возможными причинами специалисты считают токсины, которые могли попасть в воду, или неизвестную болезнь.

Темы: Африка
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