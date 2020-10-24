Кандидат в президенти США Трамп пообіцяв, що пандемія скоро закінчиться
Кандидат в президенти США від Республіканської партії, 45-й і чинний президент Штатів Дональд Трамп пообіцяв, що пандемія коронавірусу скоро закінчиться.
Джерело: Reuters
Пряма мова Трампа: "Ми збираємося швидко покласти край цій пандемії. Нормальне життя повністю відновиться".
Деталі: На передвиборчому мітингу у Флориді Трамп також заявив, що кандидат в президенти від Демократичної партії Джо Байдена і його союзники-демократи намагаються налякати людей, перебільшуючи загрозу вірусу.
Станом на 23 жовтня у світі зафіксовано 42 мільйона випадків зараження коронавірусом, 1 141 597 пацієнтів померло.
Довідка: вибори президента США заплановані на 3 листопада.
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