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Кандидат в президенти США Трамп пообіцяв, що пандемія скоро закінчиться

Субота, 24 жовтня 2020, 04:07
Кандидат в президенти США Трамп пообіцяв, що пандемія скоро закінчиться

Кандидат в президенти США від Республіканської партії, 45-й і чинний президент Штатів Дональд Трамп пообіцяв, що пандемія коронавірусу скоро закінчиться. 

Джерело: Reuters

Пряма мова Трампа: "Ми збираємося швидко покласти край цій пандемії. Нормальне життя повністю відновиться".

Деталі: На передвиборчому мітингу у Флориді Трамп також заявив, що кандидат в президенти від Демократичної партії Джо Байдена і його союзники-демократи намагаються налякати людей, перебільшуючи загрозу вірусу.

Станом на 23 жовтня у світі зафіксовано 42 мільйона випадків зараження коронавірусом, 1 141 597 пацієнтів померло.

Довідка: вибори президента США заплановані на 3 листопада.

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"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвибориТрамп
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