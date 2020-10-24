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Кандидат в президенты США Трамп пообещал, что пандемия скоро закончится

Суббота, 24 октября 2020, 04:07
Кандидат в президенты США Трамп пообещал, что пандемия скоро закончится

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, 45-й и действующий президент Штатов Дональд Трамп пообещал, что пандемия коронавируса скоро закончится.

Источник: Reuters

Прямая речь Трампа: "Мы собираемся быстро положить конец этой пандемии. Нормальная жизнь полностью восстановится".

Детали: На предвыборном митинге во Флориде Трамп также заявил, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байдена и его союзники-демократы пытаются напугать людей, преувеличивая опасность вируса.

По состоянию на 23 октября в мире зафиксировано 42 000 000 случаев заражения коронавирусом, 1 141 597 пациентов умерли.

Темы: СШАвиборыТрамп
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