США запровадили санкції проти російського інституту за поширення вірусного ПЗ

США запровадили санкції проти російського Центрального науково-дослідного інституту хімії і механіки за розробку, поширення і застосуванням вірусного програмного забезпечення Triton.

Джерело: Міністерство фінансів США

Дослівно: "Офіс контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадив сьогодні санкції відповідно до розділу 224 Закону про протидію супротивникам Америки шляхом санкцій (CAATSA), проти російської державної науково-дослідної установи, пов’язаної з поширенням руйнівного шкідливого програмного забезпечення Triton".

Деталі: Програма Triton, відома також під назвами TRISIS і HatMan, "розроблена спеціально для ураження систем промислової безпеки", які відповідають за безпечну аварійну зупинку виробничих процесів з метою захисту життя людей на об'єктах критично важливої інфраструктури.

Пряма мова міністра фінансів США Стівена Мнучіна: "Російський уряд продовжує займатися небезпечною кіберактивністю, спрямованою проти США і наших союзників. Адміністрація США продовжує жорстко захищати критично важливу інфраструктуру країни від тих, хто намагається її порушити".