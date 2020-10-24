США ввели санкции против российского института за распространение вирусного ПО

США ввели санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики за разработку и распространение вирусного программного обеспечения Triton.

Источник: Министерство финансов США

Дословно: "Офис контроля за иностранными активами министерства финансов США ввело сегодня санкции в соответствии с разделом 224 Закона о противодействии противникам Америки путем санкций (CAATSA), против российской государственной научно-исследовательского учреждения, связанной с распространением разрушительного вредоносного программного обеспечения Triton".

Детали: Программа Triton, известная также под названиями TRISIS и HatMan, "разработана специально для поражения систем промышленной безопасности", которые отвечают за безопасную аварийную остановку производственных процессов с целью защиты жизни людей на объектах критически важной инфраструктуры.

Прямая речь министра финансов США Стивена Мнучина: "Российское правительство продолжает заниматься опасной киберактивнистю, направленной против США и наших союзников. Администрация США продолжает жестко защищать критически важную инфраструктуру страны от тех, кто пытается ее нарушить".