Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США ввели санкции против российского института за распространение вирусного ПО

Суббота, 24 октября 2020, 05:41
США ввели санкции против российского института за распространение вирусного ПО

США ввели санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики за разработку и распространение вирусного программного обеспечения Triton.

Источник: Министерство финансов США

Дословно: "Офис контроля за иностранными активами министерства финансов США ввело сегодня санкции в соответствии с разделом 224 Закона о противодействии противникам Америки путем санкций (CAATSA), против российской государственной научно-исследовательского учреждения, связанной с распространением разрушительного вредоносного программного обеспечения Triton".

Детали: Программа Triton, известная также под названиями TRISIS и HatMan, "разработана специально для поражения систем промышленной безопасности", которые отвечают за безопасную аварийную остановку производственных процессов с целью защиты жизни людей на объектах критически важной инфраструктуры.

Прямая речь министра финансов США Стивена Мнучина: "Российское правительство продолжает заниматься опасной киберактивнистю, направленной против США и наших союзников. Администрация США продолжает жестко защищать критически важную инфраструктуру страны от тех, кто пытается ее нарушить".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
США
Белый дом рассказал, как Украина будет применять кассетные боеприпасы
Госсекретарь США и Кулеба провели разговор перед саммитом НАТО в Вильнюсе
КНДР заявила о нарушении самолетами-разведчиками США ее воздушного пространства
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: