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ДБР у день виборів відкриє "гарячу лінію" для скарг на нардепів і поліцію

Субота, 24 жовтня 2020, 08:17
ДБР у день виборів відкриє гарячу лінію для скарг на нардепів і поліцію

У день проведення місцевих виборів 25 жовтня у Державному бюро розслідувань працюватиме телефонна "гаряча лінія" для повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства суб’єктами, підслідними ДБР.

Джерело: сайт ДБР

Дослівно: "Державне бюро розслідувань працюватиме у посиленому режимі та прийматиме повідомлення про можливі кримінальні правопорушення, вчинені:

  •  - високопосадовцями (народні депутати, члени ЦВК);
  •  - правоохоронцями та військовослужбовцями;
  •  - суддями.

Деталі: У разі наявної інформації про кримінальні правопорушення, пов’язані з виборчим процесом, повідомити про злочин можна за номером телефону: (044) 294-64-63.

Довідка: Місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня. 24 жовтня - "день тиші", коли заборонена будь-яка агітація.

Українська правда

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Теми: ДБРвибори
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