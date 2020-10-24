ДБР у день виборів відкриє "гарячу лінію" для скарг на нардепів і поліцію
Субота, 24 жовтня 2020, 08:17
У день проведення місцевих виборів 25 жовтня у Державному бюро розслідувань працюватиме телефонна "гаряча лінія" для повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства суб’єктами, підслідними ДБР.
Джерело: сайт ДБР
Дослівно: "Державне бюро розслідувань працюватиме у посиленому режимі та прийматиме повідомлення про можливі кримінальні правопорушення, вчинені:
- - високопосадовцями (народні депутати, члени ЦВК);
- - правоохоронцями та військовослужбовцями;
- - суддями.
Деталі: У разі наявної інформації про кримінальні правопорушення, пов’язані з виборчим процесом, повідомити про злочин можна за номером телефону: (044) 294-64-63.
Довідка: Місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня. 24 жовтня - "день тиші", коли заборонена будь-яка агітація.
Українська правда