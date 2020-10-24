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ГБР в день выборов откроет "горячую линию" для жалоб на нардепов и полицию

Суббота, 24 октября 2020, 08:17
ГБР в день выборов откроет горячую линию для жалоб на нардепов и полицию

В день проведения местных выборов 25 октября в Государственном бюро расследований будет работать телефонная "горячая линия" для сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства субъектами, подследственными ГБР.

Источник: сайт ГБР

Дословно: "Государственное бюро расследований будет работать в усиленном режиме и принимать сообщения о возможных уголовных правонарушениях, совершенных:

 - высокопоставленными чиновниками (народные депутаты, члены ЦИК)

 - правоохранителями и военнослужащими;

 - судьями.

Детали: В случае имеющейся информации об уголовных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, сообщить о преступлении можно по телефону: (044) 294-64-63.

Справка: Местные выборы в Украине пройдут 25 октября. 24 октября - "день тишины", когда запрещена любая агитация.

Украинская правда
Темы: ГБРвиборы
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