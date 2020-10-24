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У поліції розповіли про порушення під час кампанії й покарання за злочини

Субота, 24 жовтня 2020, 09:21

З початку виборчої кампанії до органів Національної поліції надійшло 7877 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "У період із 5 вересня по 24 жовтня 2020 року загалом надійшло 7877 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Усього органами поліції складено 1676 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 622 кримінальних проваджень: 310 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства, 312 – пов’язаних з виборчим процесом".

Деталі: У поліції пояснили, що, відповідно до частини 7 статті 23 "Публічність і відкритість виборчого процесу" Виборчого кодексу України, органи Нацполіції за день до дня голосування оприлюднюють на офіційних веб-сайтах попередні відомості про кількість зареєстрованих звернень про порушення виборчого законодавства під час відповідного виборчого процесу та роз’яснення відповідальності за порушення законодавства про вибори.

Так, на сайті Нацполіції опубліковано інформацію про покарання за такі кримінальні злочини як перешкоджання здійсненню виборчого права; несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців; незаконне використання бюлетеня виборцем більше одного разу, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня; порушення таємниці голосування. Також опубліковано інформацію про адміністративні правопорушення, пов'язані з виборчим процесом.

У поліції також нагадали про "День тиші": передвиборна агітація заборонена з 24 години останньої п‘ятниці перед днем голосування.

Там закликали у разі виявлення порушень негайно інформувати про це поліцію.

Українська правда
Теми: поліціявибори


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