С начала избирательной кампании в органы Национальной полиции поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Источник: Нацполиция

Дословно: "В период с 5 сентября по 24 октября 2020 года в целом поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Всего органами полиции составлено 1676 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 622 уголовных производствах: 310 открытых по фактам нарушения избирательного законодательства, 312 – связанных с избирательным процессом".

Детали: В полиции пояснили, что в соответствии с частью 7 статьи 23 "Публичность и открытость избирательного процесса" Избирательного кодекса Украины, органы Нацполиции за день до дня голосования обнародуют на официальных сайтах предварительные сведения о количестве зарегистрированных обращений о нарушении избирательного законодательства во время соответствующего избирательного процесса и разъяснения ответственности за нарушение законодательства о выборах.

Так, на сайте Нацполиции опубликована информация о наказании за такие уголовные преступления как воспрепятствование осуществлению избирательного права; несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей; незаконное использование бюллетеня избирателем более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня; нарушение тайны голосования. Также опубликована информация об административных правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

В полиции также напомнили о "Дне тишины": предвыборная агитация запрещена с 24 часов последней пятницы перед днем ​​голосования.

Там призвали в случае обнаружения нарушений немедленно информировать об этом полицию.