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СБУ викрила "перевертнів", які займалися "прослушкою" і продажем зброї

Субота, 24 жовтня 2020, 10:31
ОГП

СБУ припинила діяльність угруповання, до якого входили правоохоронці і яке займалося незаконною оперативно-розшуковою діяльністю, збутом зброї та наркотиків.

Джерело: Офіс генпрокурора

 
фото ОГП

Дослівно: "За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора співробітниками Служби безпеки України припинено функціонування організованого злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на проведенні незаконної оперативно-розшукової діяльності, збуті зброї, рейдерських захопленнях та вимаганнях, виготовленні та збуті наркотичних речовин.

За даними слідства, колишні та діючі співробітники правоохоронних органів, колишні бійці добровольчих батальйонів, представники кримінального середовища та працівники охоронних компаній входили до складу угруповання, займалися незаконною детективною діяльністю. Діючі правоохоронці отримували санкції на прослуховування, а їхні спільники збували отриману інформацію. Крім цього, члени угруповання займалися продажем спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації та трафіку з’єднань абонентів мобільного зв’язку.

Також члени ОЗУ, в якій були чітко розподілені ролі, збували вогнепальну зброю та вибухові речовини з ООС, брали участь в рейдерських захопленнях, виготовляли та збували наркотичні речовини, займалися вимаганням коштів у підприємців та незаконним заволодінням майном".

 

Деталі: Правоохоронцями проведено 45 одночасних обшуків в містах Києві, Харкові, Житомирі та Хмельницькому за місцями функціонування так званих охоронно-детективних компаній, місцями проживання організаторів та членів угруповання та місцями дислокації оперативно-технічних підрозділів одного з правоохоронних органів.

 

Вилучено спеціальні технічні засоби, в тому числі засоби анонімного зв’язку, комп’ютерну техніку та носії інформації, що використовувалися для отримання та передачі конфіденційної інформації та ведення незаконної оперативно-розшукової діяльності, а також боєприпаси і наркотичні речовини.

Наразі двом організаторам повідомлено про підозру за фактами незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, незаконного придбання, збуту або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, комп'ютерних мереж (ст.263, ст. 359 та ст.361 КК України), а двом активним учасникам за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст.263 КК України). Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Українська правда
Теми: СБУОфіс генпрокуроразброякримінал


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